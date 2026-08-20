Xiamen Amoytop Biotech A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xiamen Amoytop Biotech A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,04 Milliarden CNY – ein Plus von 24,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiamen Amoytop Biotech A 837,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at