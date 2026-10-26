Xiamen Amoytop Biotech A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Xiamen Amoytop Biotech A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Amoytop Biotech A 0,590 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at