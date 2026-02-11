Xiamen Amoytop Biotech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xiamen Amoytop Biotech A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 6,83 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,03 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,70 Milliarden CNY, während im Vorjahr 2,81 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,59 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 3,65 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at