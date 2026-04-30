Xiamen Amoytop Biotech A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xiamen Amoytop Biotech A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Amoytop Biotech A 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 797,8 Millionen CNY – ein Plus von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiamen Amoytop Biotech A 669,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at