Xiamen Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xiamen Bank hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,10 Milliarden CNY, gegenüber 3,51 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,69 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,900 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiamen Bank 0,890 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 14,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,890 CNY und einen Umsatz von 5,83 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

