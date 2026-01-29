29.01.2026 06:31:29

Xiamen Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xiamen Bank hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,10 Milliarden CNY, gegenüber 3,51 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,69 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,900 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiamen Bank 0,890 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 14,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,890 CNY und einen Umsatz von 5,83 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen