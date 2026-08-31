Xiamen Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Xiamen Bank hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 3,40 Milliarden CNY, gegenüber 3,46 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at