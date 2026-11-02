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02.11.2026 06:31:29
Xiamen C&D A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Xiamen C&D A hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen C&D A 0,060 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,01 Prozent auf 176,29 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 183,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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