Xiamen C&D A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiamen C&D A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,27 Prozent auf 163,64 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 170,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at