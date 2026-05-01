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01.05.2026 06:31:29
Xiamen Faratronic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Xiamen Faratronic hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Xiamen Faratronic 1,28 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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