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30.03.2026 06:31:29

Xiamen Faratronic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xiamen Faratronic hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiamen Faratronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,33 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,30 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,62 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Xiamen Faratronic im vergangenen Geschäftsjahr 5,30 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiamen Faratronic 4,75 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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