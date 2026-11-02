Xiamen Faratronic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xiamen Faratronic hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Xiamen Faratronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at