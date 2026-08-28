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28.08.2026 06:31:29
Xiamen International Airport stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xiamen International Airport gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 756,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 502,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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