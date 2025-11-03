Xiamen International Airport stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xiamen International Airport hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 532,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 495,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at