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27.08.2026 06:31:29
Xiamen International Trade Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Xiamen International Trade Group A lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach -0,010 CNY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Xiamen International Trade Group A 109,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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