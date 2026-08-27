Xiamen International Trade Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xiamen International Trade Group A lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach -0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Xiamen International Trade Group A 109,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at