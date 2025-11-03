Xiamen International Trade Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xiamen International Trade Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Xiamen International Trade Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,66 Prozent zurück. Hier wurden 88,69 Milliarden CNY gegenüber 91,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at