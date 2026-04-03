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03.04.2026 06:31:29
Xiamen Jihong öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Xiamen Jihong hat am 01.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,85 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Jihong 1,77 Milliarden HKD umgesetzt.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,28 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,99 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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