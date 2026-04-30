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30.04.2026 06:31:29
Xiamen Jihong: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Xiamen Jihong hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Umsatzseitig wurden 2,04 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Jihong 1,58 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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