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30.04.2026 06:31:29
Xiamen King Long Motor Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xiamen King Long Motor Group A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Xiamen King Long Motor Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,92 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,76 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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