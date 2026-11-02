Xiamen King Long Motor Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xiamen King Long Motor Group A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,82 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at