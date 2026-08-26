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26.08.2026 06:31:28
Xiamen King Long Motor Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Xiamen King Long Motor Group A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Xiamen King Long Motor Group A mit einem Umsatz von insgesamt 5,32 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,49 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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