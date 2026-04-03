Xiamen Solex High-Tech Industries A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xiamen Solex High-Tech Industries A hat am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,310 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiamen Solex High-Tech Industries A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 767,9 Millionen CNY im Vergleich zu 823,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,480 CNY gegenüber 1,10 CNY im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,17 Prozent zurück. Hier wurden 2,60 Milliarden CNY gegenüber 3,00 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at