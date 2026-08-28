Xiamen Solex High-Tech Industries A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xiamen Solex High-Tech Industries A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Xiamen Solex High-Tech Industries A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 822,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 578,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at