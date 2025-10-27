Xiamen Tungsten informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xiamen Tungsten hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Tungsten 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,82 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,21 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at