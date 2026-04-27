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27.04.2026 06:31:29
Xiamen Tungsten stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xiamen Tungsten hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiamen Tungsten ein EPS von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,74 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,38 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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