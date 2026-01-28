Xiamen Tungsten verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xiamen Tungsten hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Xiamen Tungsten im vergangenen Quartal 14,47 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiamen Tungsten 8,83 Milliarden CNY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,21 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Xiamen Tungsten 46,47 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 35,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 43,26 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at