Xiamen Xgma Machinery präsentierte Quartalsergebnisse

Xiamen Xgma Machinery hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiamen Xgma Machinery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 148,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 176,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at