Xiamen Xgma Machinery verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xiamen Xgma Machinery hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 118,0 Millionen CNY – eine Minderung von 26,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 160,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at