Xiamen Xiangyu: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xiamen Xiangyu stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 109,92 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 106,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,190 CNY sowie einem Umsatz von 109,92 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at