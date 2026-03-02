Xian Actionpower Electric A legte Quartalsergebnis vor

Xian Actionpower Electric A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 316,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 CNY gegenüber 0,640 CNY im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 7,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 900,89 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 968,92 Millionen CNY umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,820 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,09 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at