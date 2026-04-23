Xian Actionpower Electric A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xian Actionpower Electric A hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Xian Actionpower Electric A mit einem Umsatz von insgesamt 159,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at