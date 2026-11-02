Xian Aero-Engine A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xian Aero-Engine A veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,66 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 8,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at