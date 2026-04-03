Xian Aero-Engine A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xian Aero-Engine A gab am 01.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,42 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 21,86 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 CNY gegenüber 0,320 CNY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Xian Aero-Engine A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 46,26 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 47,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,250 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 50,47 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at