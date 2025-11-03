Xian Aero-Engine A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xian Aero-Engine A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Xian Aero-Engine A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at