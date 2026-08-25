Xian Aero-Engine A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xian Aero-Engine A hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Xian Aero-Engine A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 13,68 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 72,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at