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25.08.2026 06:31:29
Xian Aero-Engine A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xian Aero-Engine A hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Xian Aero-Engine A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 13,68 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 72,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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