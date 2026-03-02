Xian Bright Laser Technologies A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xian Bright Laser Technologies A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xian Bright Laser Technologies A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 702,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 591,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,780 CNY. Im letzten Jahr hatte Xian Bright Laser Technologies A einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,62 Prozent auf 1,86 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,913 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,79 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at