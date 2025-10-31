Xian Bright Laser Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xian Bright Laser Technologies A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,080 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 493,8 Millionen CNY gegenüber 201,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at