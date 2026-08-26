Xian Bright Laser Technologies A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xian Bright Laser Technologies A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 CNY, nach 0,500 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,95 Prozent auf 444,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 439,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at