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29.10.2026 06:31:29
Xian Bright Laser Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Xian Bright Laser Technologies A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,79 Prozent zurück. Hier wurden 489,9 Millionen CNY gegenüber 493,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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