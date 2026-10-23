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23.10.2026 06:31:29
Xian High Voltage Apparatus Research Institute A legte Quartalsergebnis vor
Xian High Voltage Apparatus Research Institute A lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,26 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xian High Voltage Apparatus Research Institute A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Xian High Voltage Apparatus Research Institute A mit einem Umsatz von insgesamt 254,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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