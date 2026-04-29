Xian High Voltage Apparatus Research Institute A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xian High Voltage Apparatus Research Institute A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xian High Voltage Apparatus Research Institute A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 203,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at