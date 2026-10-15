Xian Hongsheng Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xian Hongsheng Technology stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xian Hongsheng Technology 0,130 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 606,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 723,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at