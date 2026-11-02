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02.11.2026 06:31:29
Xian Longi Silicon Materials informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Xian Longi Silicon Materials stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 CNY erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 16,82 Milliarden CNY, gegenüber 18,10 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,08 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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