Xian Longi Silicon Materials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xian Longi Silicon Materials gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,34 Prozent auf 19,43 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,153 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 11,90 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at