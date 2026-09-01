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01.09.2026 06:31:29
Xian Longi Silicon Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xian Longi Silicon Materials gab am 30.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xian Longi Silicon Materials ein Ergebnis je Aktie von -0,150 CNY vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 15,85 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,203 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15,54 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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