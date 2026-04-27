Xian Manareco New Materials A präsentierte Quartalsergebnisse

Xian Manareco New Materials A hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 378,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 344,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at