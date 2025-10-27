Xian Shaangu Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xian Shaangu Power gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Xian Shaangu Power hat ein EPS von 0,12 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,32 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,29 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at