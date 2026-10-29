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29.10.2026 06:31:29
Xian Shaangu Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Xian Shaangu Power hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Xian Shaangu Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 2,37 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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