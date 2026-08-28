Xian Shaangu Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xian Shaangu Power hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xian Shaangu Power 0,090 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xian Shaangu Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,31 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at