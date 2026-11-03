Xian Taijin Xinneng Technology legte Quartalsergebnis vor

Xian Taijin Xinneng Technology präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Xian Taijin Xinneng Technology im vergangenen Quartal 617,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xian Taijin Xinneng Technology 449,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at