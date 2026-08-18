Xiangpiaopiao Food A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiangpiaopiao Food A hat am 15.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 398,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 455,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at